Un collaret neandertal trobat a Calafell entre les sis troballes mundial més importants del 2019

Un collaret prehistòric trobat a Calafell (Tarragona) és una de les troballes mundials destacades pel grup de revistes científiques Plos One d'aquest 2019, segons informa l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).

L'element va ser trobat en la Cova Foradada de Calafell i va permetre documentar per primera vegada l'ús ornamental de les urpes d'àguila en la península Ibèrica fa uns 44.000 anys, en una recerca liderada per l'IPHES.

El més important de l'estudi és que es van trobar una resta en una cova petita de Calafell d'edat neandertal, restes associats a la cultura dels últims neandertals. Aquestes demostraven que tenien una sèrie de capacitats simbòliques de tipus mental molt similars a les nostres, ja que es va trobar que utilitzaven urpes d'àguila com a collars com a decoració. Les urpes d'àguila són considerades els primers elements utilitzats com a ornaments personals, una pràctica que es remunta als neandertals i que es va estendre pel sud d'Europa fa entre 120.000 i 40.000 anys. Aquest descobriment està catalogat en un dels 10 descobriments més importants del 2019, el grup de revistes científiques Plos destaca sis descobriments mundials d'aquest 2019 i la recerca sobre el collaret ocupa el quart lloc.

És la peça d'aquest tipus més moderna que s'ha documentat fins ara i es tractaria "de l'últim collaret elaborat pels neandertals", segons l'investigador Antonio Rodríguez-Hidalgo.

La troballa se suma a altres recerques que desmenteixen que els neandertals -espècie que va viure a Europa i en l'oest d'Àsia des de fa uns 400.000 i 40.000 anys- anessin éssers brutals i poc intel·ligents, si no que formaven societats complexes.

Parlem amb Antonio Rodríguez Hidalgo, líder de l'estudi i investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).