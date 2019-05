Membres de l'AMPA de l'Escola de Sant Joan de Berga fan un tancament per reivindicar dues línies de P3

El departament d'Ensenyament vol acabar amb aquest curs per la davallada en les inscripcions

La Laia Mas, mare de l'Escola de Sant Joan de Berga i representant del grup de defensa de les aules de P3, ens parla sobre el tancament d'alguns representants de l'AMPA a l'escola de forma indefinida per exigir al Departament d'Ensenyament a mantenir els cursos de P3. La davallada de les inscripcions en aquest curs de P3 ha sigut la causant que el Departament vulgui acabar amb una línia de P3, encara que va prometre que si aquest any hi havia 27 inscripcions d'alumnes podrien mantenir-se les dues línies de P3 a l'escola, però ara són 28 alumnes inscrits, i mantenen la voluntat d'acabar amb una línia de l'escola.