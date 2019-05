'Civilizado como los animales', el nou disc de Macaco

Tiempo de lectura: 1



Avui portem al programa de La Linterna Catalunya a un artista que no passa desapercebut, el músic Macaco, conegut per cançons com 'Moving' o 'Toc Toc' traurà el seu nou disc 'Civilizado como los animales'. Després d'un temps sense activitat en el món de la música, Macaco torna amb un disc amb moltes col·laboracions com ara amb Nach, El Niño de Elche, Estopa i molts més, que ens portarà l'essència del Macaco de tota la vida, però també rebrem un estil més innovador a causa d'aquest hiatus del cantant.

La cançó destacada de l'autor d'aquest últim disc és 'Blue (Diminuto planeta azul)', aquesta obra considerada una de les més personals de Macaco, rep una col·laboració amb Jorge Drexler i JM Serrat, amb l'objectiu de mostrar 3 generacions diferents.