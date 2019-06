'Circusland' un museu poc convencional ple de màgia

La col·lecció està dedicada al món del circ on milers de peces culturals repassen els 250 anys d'història d'aquest espectacle

Tiempo de lectura: 1



El Genís Matabosch, president del Circus Art Foundation sobre l'ampliació de patrimoni que es projectarà a Besalú. El projecte consisteix a reunificar els dos edificis que antigament conformaven a l'abadia de Sant Pere de Besalú, antigament ocupada per monjos, modificat com a fàbrica tèxtil i posteriorment casa de colònies; dins d'un any es té previst que aquest complex es converteixi en l'equipament cultural de les arts del circ més important d'Europa.