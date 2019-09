El cinema es reinventa tecnològicament

La tecnologia no deixa d'avançar, i la indústria del cinema no és aliena a aquests avenços. Els distribuïdors estan obsessionats amb aconseguir que l'espectador tingui una experiència com més immersiva millor. Els cinemes del Centre Comercial Gran Via 2 disposen des del passat juny de l'ScreenX, que fa que en determinades escenes escollides pel director també es projecti a les parets laterals, per incorporar a l'espectador a la pel·lícula.

Jaume Tarrazón, Conseller Delegat dels cinemes Filmax al Gran Via 2 ens explica les diferents maneres de gaudir del cinema que trobem en aquest multi sales.