El CES 2020 de La Vegas, presenta un munt de novetats tecnològiques.

cada any les principals marques tecnològiques del planeta es presenten a Las Vegas, els Estats Units, amb les seves millors gales en forma de novetats.

Samsung mostra el seu televisor 8K “sense marcs”, el panell dels quals ocupa un 99% de la superfície frontal

La pantalla del seu nou televisor QLED 8K utilitza el 99% de la superfície frontal, amb una diagonal de 85 polzades.

La majoria de TV del mercat actual ocupen un 95%.

Tècnicament hi ha vores, però són els que formen part de l'estructura, mesuren 2,3 mil·límetres i són difícilment apreciables. A més, el televisor presenta un prim disseny amb 15 mil·límetres de gruix.



Sony acudeix al CES 2020 amb el seu propi prototip de cotxe elèctric, el Vision-S

El Sony Vision-S fa perquè gal·la dels últims, necessaris per als sistemes de frenada automàtica, detecció d'obstacles o conducció autònoma (teòricament el Vision-S és té capacitat de conducció autònoma amb Nivell 2 com el sistema Autopilot de Tesla), així com pantalles d'última generació en el panell d'instruments i sistemes d'àudio integrats en diverses parts de l'habitacle.

Encara que el Sony Vision-S és funcional i fins té una fitxa tècnica completa la seva producció no és alguna cosa que es remeni públicament.

Insta360 presenta la Nova INSTA360 ONE R, Una cambra Modular que pot trencar el mercat de les ActionCam

Bàsicament és una càmera d'acció modular a la que li pots canviar les lents

Actualment hi ha tres mods disponibles: un mod doble lent 360, que serveix per a capturar vídeo per davant i per darrere, un mod 4K gran angular i un *mod d'una polzada amb resolució 5,3K co-dissenyat amb Leica..