Se celebra la II Campanya per lluitar contra lel càncer infantil

El Javier Colocho, director del Sallés Hotel Cala del Pi de Platja d'Aro sobre la campanya col·laborativa entre els hotels Sallés i l'Associació Espanyola contra el Càncer per recaptar fons per la investigació de la leucèmia infantil. Aquest projecte va néixer com a una iniciativa solidària que va començar només a un dels hotels de la cadena, però que més tard s'ha volgut expandir aquesta iniciativa a la resta d'hotels. La presentació oficial serà present el 3 de juliol de 2019 és farà la presentació oficial d'aquest projecte, localitzats en hotels de Barcelona com ara l'Hotel Pere IV i com a dama d'honor la Maite Garcia