'Cazaré al monstruo por ti' el llibre que narra l'investigació a l'Operació Candy

Aquesta tarda ens visita, l'escriptor del llibre 'Cazaré al monstruo por ti', el Manuel 'Gran' Marlasca. El llibre està basat en l'operació Candy, operació per capturar al depredador sexual que caçava a nenes menors abusant d'elles sexualment on molts dels membres del grup original del grup Candy ja tenien experiència en desmantellar operacions de pornografia infantil per internet, però en aquest cas, van haver d'investigar de primera mà amb l'ajuda de les víctimes, cosa que mai havien fet i que va significar un abans i un després en les seves vides.