A Catalunya l'atur augmenta per les persones de 55 anys en l'última dècada

El Marc Ponce, portaveu de la fundació Adecco, ve a La Linterna a parlar sobre la pujada d'atur de les persones grans. Dintre del context que l'atur està reduint-se, l'atur de persones majors de 55 anys ha augmentat des del 6,4% fa una dècada fins al 16% d'atur aquest mateix any; això significa que cada vegada hi ha persones majors de 55 anys que no troben feina i que cada vegada es va cronificant aquesta situació i amb el consegüent impacte que comporta a aquestes persones. Això comporta que moltes vegades, aquestes persones han estat treballant tota la vida en una empresa fent la mateixa feina i quan l'acomiaden, no saben reciclar-se i han d'anar a l'atur.