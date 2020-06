Castro Gabbana entra fuerte con "salvaje" junto a Juan Magan

Castro Gabbana ha vingut per a quedar-se. Amb el seu primer single "salvaje", ens presenta un so tropical amb un punt tan característic, en el ritme i en les lletres, que apel·la directament al nostre instint més animal i no deixa indiferent.

I res millor que començar acompanyat d'un dels grans, Juan Magan, l'artista espanyol líder en les plataformes digitals amb milions de senzills venuts i una col·lecció de hits que ho han portat al número u en descàrregues i al top de radio i llistes internacionals, s'uneix a Castro Gabbana per a crear conjuntament "salvaje" en la seva carta de presentació com a artista professional.

Castro Gabbana es defineix com un artista de nova generació: polifacètic, camaleònic i amb un estil personal que fa d'ell una marca perfecta per al panorama urbà nacional i internacional. Les lletres, que ell mateix compon, són un dels punts forts que li defineixen com a artista, així com la seva veu, amb un registre molt personalitzat, ho fa destacar dins d'aquest estil que tant captiva.