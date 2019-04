Carlos Lauria ens porta el seu llibre amb consells per arribar a ser un novel·lista

Tiempo de lectura: 1



Avui, el Carlos Luria, escriptor, guionista, professor de novel·la i periodista, ens ve a parlar sobre el seu nou llibre 'Como matar a un lector', on pretén parlar sobre la història de la literatura en general, i la dificultat que té un autor a l'hora d'escriure.

El subtítol d'aquesta novel·la "57 metodos al alcance de todos los novelistas" són precisament 57 consells que ens porta el Carlos Luria per a saber com gestionar una bona narrativa sense caure en clixés o errors de principiant, o no tan principiants.