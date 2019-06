Caos en la construcció de la Diagonal

Tiempo de lectura: 1



El Jesús Portavella, autor del llibre 'Història d'un desgavell' ens ha vingut a explicar aquesta història sobre la gran via Diagonal. La Diagonal va ser desviada com a conseqüència d'un estil de conducta maliciós per culpa d'interessos polítics; s'explica com el tram de la diagonal va ser desviat del seu traç original per l'avançament de façanes en benefici de particulars o inclòs per una mala interpretació dels plànols de la seva idea original, on la suma d'aquests factors va fer que és desplaces un centenar de metres. Altres aspectes que va posar traves a la construcció de la Diagonal va ser la compra d'un terreny al barri de Gràcia per construir un xalet i l'Ajuntament de Gràcia li va donar la llicència per poder edificar, amb la conseqüència que l'avinguda seria més estreta en aquella localització.