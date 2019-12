Canals i Munné, més de 100 anys produint caves de qualitat

Canals & Munné és una empresa petita i familiar dedicada a l'elaboració de vins i caves de qualitat mitjana i alta donis de 1915, quan Josep Canals Capellades, besavi de l'actual enòleg Òscar Canals, va iniciar l'activitat. El seu escut simbolitza els canals d'aigua que porten cava i les torres, formant la unió de la marca, juntament amb les fulles i el raïm de les vinyes. La família ha anat augmentant i ja es troben a la 5a generació per seguir endavant l'empresa familiar que fa tants anys van començar.

Actualment tenen dos caves, l'antiga de 1915, situada en el centre del poble dedicada a l'enoturisme de cap de setmana, i la nova de 1998 situada entre les vinyes, per a l'elaboració dels millors caves de la zona. Durant els últims anys han guanyat diverses Grans Medalles d'Or, Or i Plata, en diferents certàmens nacionals i internacionals que els han fet catapultar la marca al prestigi més alt del sector. Les últimes al concurs Mundial de Brussel·les, com a millor cava del certamen. El 90% dels seus caves estan qualificats pel consell regulador del cava, com a caves Gran Reserva. El 10% restant són caves Reserva. En el present el celler està comercialitzant vins i caves, tant a escala nacional (Madrid, Bilbao, València, Badajoz, Barcelona, Girona, Lleida, etc....) com en l'àmbit internacional (el Japó, els EUA, Costa Rica, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Suïssa, Andorra, Dinamarca, el Brasil, etc.).

Des de fa diversos anys, Canals & Munné, ha apostat per una nova línia de productes ecològics, format pel Cava Dionysus Brut Nature Eco i el Vi Blanc Prínceps Ressò. Tot un èxit, en els moments actuals en els quals vivim.

Canals & Munné té el compromís amb la tradició, el territori i la cultura local, a través de la promoció de la gastronomia local en nostra cava antiga, transformada en un magnífic restaurant de cap de setmana.

Parlem amb Iván Medina, gerent de caves Canals i Munné.

Escolta'ns a "La Linterna Catalunya" de dilluns a divendres de 19 h a 20 h.