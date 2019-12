La 9a campanya solidària de l'espai gironès farà costat al medi ambient

El passat dimarts 3 de desembre, el Centre Comercial Espai Gironès va convocar la presentació de la campanya solidària de Nadal "Temps per al planeta. Més temps a l'Espai, més arbres a la terra" que es durà a terme en col·laboració amb la Fundació Plant-for-the-Planet, s'allargarà fins al 5 de gener. La iniciativa se centra en la crisi climàtica i en la necessitat d'impulsar accions que redueixin els efectes que s'estan produint en el medi ambient a conseqüència de l'escalfament del planeta. La campanya té per objectiu fer una gran plantada d'arbres, en total, plantar uns 250 arbres a la zona de la bassa de la Massana, a les Deveses de Salt a finals de febrer o març en aquest espai, i inclou un innovador concurs en el qual els nois i noies d'entre 11 i 16 anys poden presentar solucions als desafiaments de la crisi climàtica que detectin als seus municipis. Els dos padrins de la campanya són el periodista i escriptor Martí Gironell i el periodista i escriptor Jair Domínguez. Per visualitzar aquesta acció, s'ha instal·lat a l'entrada de l'Espai Gironès un gran rellotge de més de 4 metres d'alçada en el qual totes les persones que hi vulguin participar, i sense haver de desemborsar res, podran col·locar boles de cel·lulosa a través d'un enginyós sistema. Com més boles es col·loquin, més gran serà el donatiu per a la gran plantada d'arbres.

Parlem amb Pau Jordà, gerent de l'espai gironès.

Escolta'ns a "La Linterna Catalunya" de dilluns a divendres de 19 h a 20 h.