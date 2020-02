El camp demana solucions per la manca de temporers en determinats territoris

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) vol transmetre a les Administracions competents la necessitat de posar en marxa accions per resoldre la mancança de mà d’obra qualificada per a dur a terme determinades feines del camp que tenen un caràcter temporal de curt termini en determinats territoris, com serien alguns municipis de Tarragona i Barcelona. L’entitat agrària ha sol·licitat una reunió amb el conseller de Treball per exposar la problemàtica d’aquesta insuficient oferta de temporers per cobrir la demanda de determinades explotacions agrícoles. L’organització defensa que la contractació en origen és una bona fórmula que funciona quan la temporalitat del cultiu és més llarga, com ara la fruita dolça, però no amb conreus que requereixen contractar personal per períodes de temps breus. Per això, JARC insta a explorar noves vies de contractació tenint en compte les diferències territorials i les necessitats específiques de formació que han de tenir els treballadors a cada zona de Catalunya. La nova pujada de l’SMI ofegaria les petites i mitjanes explotacions L’entitat agrària posa en relleu que la situació dels productors del camp lluny de millorar s’agreuja. En un context de caiguda de la renda agrària i les importacions, que no compleixen amb les mínimes garanties socials, laborals i salarials dels treballadors, resulta impossible d’assumir aquest nou increment per a les petites i mitjanes explotacions. L’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) dels temporers als 1.000 euros encariria un 33,5% els costos laborals per als agricultors en poc més d’un any, tenint en compte que la primera pujada va ser d’un 22,5%, en passar de 735,9 a 900 € per treballador/mes a finals del 2018.

Parlem amb Jaume Domènech, cap sectorial del conveni agropecuari.