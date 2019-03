2 de cada 3 treballadors tenen problemes en conciliar la seva vida personal i laboral

Les mesures de conciliació són les més estimades pels treballadors com unes les més importants.

Sílvia Roca, directora de Lee Hecht Harrison a Catalunya, ens parla sobre la conciliació familiar i la importància que té a les nostres vides, ja que el pròxim 23 de març, és el Dia Nacional de la Conciliació i la Corresponsabilitat.

Per aquest motiu, l'empresa Adecco, líder en solucions de Recursos Humans, ha determinat que 2 de cada 3 treballadors en el nostre país declaren que 2 de cada 3 treballadors tenen problemes per conciliar la seva vida laboral i personal. De fet, si al grup enquestat només contem a dones, aquest percentatge puja fins a un 81,2%, a més a més que el 95% de treballadors a jornada laboral parcial per poder atendre a familiars són dones.