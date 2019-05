2 de cada 10 espanyols sofreix fatiga crònica, i un 85% dels casos són dones

No existeix un tractament clar, però pot alleujar els símptomes i millorar la vida de l'afectat

El Guillem Serra, CEO i Fundador de MediQuo ens explica el mal de 'la fatiga crònica'. La fatiga crònica és una condició clínica que una persona desenvolupa un síndrome de fatiga constant, que a vegades es pot relacionar amb l'insomni, mal de caps o depressions, junt amb altres símptomes, que no tenen cap origen que causi aquesta fatiga. Antigament es creia que aquesta malaltia era causada de manera autoinfligida, on a més a més s'ha identificat una franja d'edat on la fatiga crònica augmenta, que és a partir dels 40 anys.