3 de cada 10 cuidadors a domicili no tenen una situació professional regular

Perquè aquestes persones estiguin amb una certificació oficial, han de fer molts recursos econòmics per poder pagar-se el curs, el qual pot sortir entre 1.500 o 2.000 euros, a part han de dedicar unes hores al dia. Aquesta gent treballa per guanyar-se un sou, i no poden dedicar aquest sou a aquests estudis. Tot i això, aquest sector necessita cada cop més, a més persones que ofereixin una assistència domiciliaria. Parlem amb Vanessa Conesido, responsable de recursos humans d'Assisvita.