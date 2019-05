La caça comença amb John Wick Chapter 3: Parabellum

Tiempo de lectura: 1



Com cada divendres, aquí a La Linterna Catalunya, comentarem les estrenes de la setmana, com ara 'John Wick capitol 3 Parabellum', John Wick retorna a l'acció amb una recompensa de 14 milions de dòlars i amb un exèrcit de mercenaris intenta donar-li caça. Després d'assassinar a un dels membres del gremi d'assassins al qual pertanyia, Wick és expulsat de l'organització, passant a convertir-se en el centre d'atenció d'altres bandes de mercenaris a sou. La pel·lícula 'Rocketman', pel·lícula biogràfica que ens narra la història d'Elton John des dels seus primers anys, començant a la infància com a nen prodigi del piano en la Royal Academy of Music fins arribar a ser una estrella de fama mundial. I per acabar, tenim una pel·lícula xinesa, 'La ceniza es el blanco más puro', que narra la història de la jove Qian, enamorada d'en Bin, cap d'una màfia local a Datong. En bin és atacat per una banda rival i defensa a la Qian, que per aquest acte rep una condemna de 5 anys a la presó.