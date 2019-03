Bombai tocaran el pròxim dissabte 30 de març a Oak Barcelona

El grup ha participat amb moltes associacions animalistes per conscienciar sobre la necessitat de l'adopció

Avui a la Linterna, rep al grup valencià Bombai, famós per una de les seves cançons més escoltades "Solo si es contigo". El grup ens parla sobre com ha sigut tornar-se tan famosos inclòs arribant a segona posició d'iTunes per darrere de la Bicicleta de Shakira i Carlos Vives, i que és el camí que volen escollir.