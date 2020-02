Blanes reclama a l’Estat Espanyol i la Generalitat que assumeixin responsabilitats.

Un mes després que Blanes començava a patir els primers efectes del Temporal Glòria, l’alcalde ha fet balanç de l’estat de la qüestió respecte les principals afectacions que es van patir al municipi durant aquells dies. Àngel Canosa ha reclamat a totes les administracions, institucions i ens gestors de les infraestructures malmeses que assumeixin les seves respectives responsabilitats i actuïn ja sense més dilació, de manera immediata.

L’alcalde de Blanes s’ha mostrat contundent: “Ha passat la tempesta i ara no és que hagi vingut la calma, ha arribat un silenci ensordidor tenint en compte les greus problemàtiques a què ens enfrontem al municipi”. Àngel Canosa ha agraït les mostres de suport que va tenir tant telefònicament com presencialment durant els dies del Temporal Glòria, quan tant el president de la Generalitat, Quim Torra, com el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà, van ser a Blanes per comprovar in situ l’abast de la situació.

Un suport que Àngel Canosa reclama ara que es faci efectiu en forma de fets: “Volem saber què s’està fent per resoldre els greus problemes que el temporal ha causat en el nostre municipi. Agraïm el suport que vàrem rebre durant aquells dies, però ara que han marxat aquells visitants aquí ens hem quedat a l’espera de veure que, efectivament, hi ha solucions efectives”. El què en definitiva es reclama és que no hi hagi hagut cap posterior comunicat oficial al respecte que clarifiqui la situació d’incertesa i indefensió.

Blanes reclama la doble via de tren i la gratuïtat de la C-32

Un dels principals temes que preocupa a l’Ajuntament de Blanes és la mobilitat tant viària com ferroviària entre Blanes i Malgrat de Mar, interrompudes a la banda baixa de la Tordera al col·lapsar dos dels ponts que uneixen les dues poblacions. Un d’ells és el de l’antiga Carretera de Blanes a Malgrat i l’altre el de la via de tren. Tots dos ponts van col·lapsar el 19 de febrer, i fins que no es puguin reparar hi ha un important dèficit comunicatiu de mobilitat en el territori.

L’Ajuntament de Blanes no ha tingut cap més notícia després que a principis de la setmana passada l’alcalde, Àngel Canosa, i el primer tinent d’alcalde, Jordi Urgell, van participar en una reunió a Barcelona amb representants de RENFE, ADIF i la Generalitat. En aquella trobada el batlle va demanar el què de fet ja havia expressat durant la crisi del temporal: que s’aprofiti la restitució del pont i la via de tren per millorar el servei ferroviari, que considera deficitari.

L’alcalde ha explicat: “Ens amoïna que RENFE-ADIF no estigui complint amb els seus compromisos, i ni tan sols es digni a donar-nos les dades que es va comprometre a fer-nos arribar respecte el nombre de viatgers que estan utilitzant el servei alternatiu d’autocars”. Àngel Canosa va encara més enllà i declara no estar gens content amb la manera com estan gestionant aquest tema des de RENFE-ADIF, i reclama mesures molt més operatives que les actuals.

Una de les millores que s’ha reclamat des de Blanes és que es faci la tan esperada i reivindicada doble via de tren fins a Arenys de Mar, 22 kilòmetres que permetien millorar el servei i l’eficàcia d’aquest transport públic. Per Àngel Canosa, “estan perdent una oportunitat única d’aprofitar que han de restituir la via entre Blanes i Malgrat per millorar la seva eficàcia. Una vegada més, des de l’estat espanyol faran una inversió que ens han dit que serà de 8’5 M€ per deixar-ho tot igual que abans”.

Arran d’aquella trobada, quan es va saber que hi ha més de 2.000 viatgers que abans utilitzaven el tren, però que ara no utilitzen el servei alternatiu dels autocars, l’alcalde va reclamar a la Generalitat una solució d’urgència per apaivagar tant aquesta deficiència com la manca de la Carretera Blanes-Malgrat. El batlle recorda: “He reclamat que, ja que la única via pública de transport és la GI-682, que durant aquest darrer mes està a tothora col·lapsada, s’apliqui la gratuïtat del peatge de Santa Susanna de la C-32, el més proper a Blanes”.

Aquest darrer extrem li va traslladar l’alcalde personalment al president de la Generalitat, Quim Torra, durant la visita oficial del passat dissabte. El president va comprometre’s que, al seu temps, li faria arribar la petició al conseller de Territori i Sostenibilitat, però no hi ha hagut cap més contacte oficial des de llavors.

Per últim, Àngel Canosa també s’ha referit a l’espigó del port on, si bé reconeix que s’hi va actuar amb una celeritat encomiable, recorda que des de llavors l’Ajuntament de Blanes tampoc no ha rebut cap nova informació oficial, cap novetat. En definitiva, el què ha volgut deixar clar l’alcalde de la vila on comença la Costa Brava, és la incomunicació que s’està patint, una manca d’informació que en definitiva afecta directa i principalment a la ciutadania.

L’alcalde agraeix a la ciutadania la paciència, el seny i el sentit comú

Arribats a aquest darrer punt, l’alcalde de Blanes també s’ha adreçat a la ciutadania i ha gravat un nou missatge en vídeo que ha penjat a les xarxes socials per agrair-li la paciència, el seny i el sentit comú que estan tenint per afrontar les greus conseqüències que està tenint sobre la població el Temporal Glòria. Una de les principals afectacions és la mobilitat, així com les deficiències que s’han detectat en el servei alternatiu d’autobusos, en especial perquè les persones amb mobilitat reduïda no poden utilitzar-los.