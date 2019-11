Black friday no sempre significa descompte

El black friday s'ha incorporat molt ràpidament en els nostres costums, procedent dels estats units. Es tracta d'una jornada, el pròxim 29 de novembre, on fan descomptes a la gran majoria de botigues, però no sempre és així. Tot i semblar que hi ha una gran quantitat d'ofertes, moltes vegades el que passa és que els preus dels productes augmenten. Parlem amb Enrique Garcia, portaveu de la OCU.