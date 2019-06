El 'Biomarket' serà el primer mercat ecològic d'Espanya

Tiempo de lectura: 1



El Josep Tejedo, director general de Mercabarna sobre l'expansió del mercat ecològic a Barcelona. Des de Mercabarna s'ha volgut fer un pas endavant als aliments ecològics i dedicat únicament amb productes frescs; la diferència que existeix amb els productes ecològics és que aquests aliments estiguin controlats per protegir-los de sulfits i productes que puguin contaminar el producte. Aquesta iniciativa s'anomena 'Biomarket Mercabarna', on s'espera que hi hagin vint-i-dues parades per majoristes i un espai per a vuit productors locals que venguin els seus productes més fàcilment on l'espai reservat per aquesta iniciativa serà de 8.900 metres quadrats, dels quals 5.180 metres quadrats són edificables.