La Biblioteca Arús, un edifici ple d'història i successos

L'edifici va néixer com a font d'informació dedicada a les classes populars de la Barcelona de finals del segle XIX

Tiempo de lectura: 1



La Maribel Giner, directora Gerent de la Biblioteca Pública Arús sobre la Biblioteca Pública Arús i les curiositats que entranya. L'edifici es va construir l'any 1895 a la ciutat de Barcelona i encara segueix en funcionament, però durant el segle XX, l'any 1939, la biblioteca va ser ocupada per tropes franquistes que no van cedir fins a l'any 1967. La biblioteca la va fundar Rossend Arús, filantrop del segle XIX, a més de periodista, catalanista, republicà federal, lliure pensador i Masó; va pensar que la il·lustració havia d'estar a l'abast de les bases populars i així va organitzar la construcció d'aquesta biblioteca per la ciutat de Barcelona.