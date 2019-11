Es posa en marxa un programa en petits comerços per reciclar electrodomèstics

El passat 19 de novembre, la fundació ECOLEC, ha posat en marxa el seu programa #GreenShop en 283 botigues d'electrodomèstics a Barcelona. El projecte #GreenShop és un projecte de la fundació ECOLEC per informar els establiments comercials i botigues d'electrodomèstics sobre la forma com han de ser reciclats aquells aparells en desús o trencats, i a partir d'aquí, informar el consumidor com reciclar aquests aparells. La manera de reciclar-los, és portar-ho a green shop o a aquestes botigues, en el cas de portar-ho a la botiga, green shop ho recull i ho recicla adequadament. Parlem amb Luís Moreno Jordana, director general de la fundació ECOLEC.