Barcelona millora notablement el seu índex de talent

L'índex de talent del món, es basa en un indicador de competitivitat del talent de les persones, i aquest any la temàtica principal és la competencia amb l'intel·ligència artificial. La ciutat de Barcelona ocupa el lloc 28 en l'índex de ciutats amb millor talent del món, compost per 132 països i 155 urbs. La capital catalana, amb 55,8 punts, ha millorat interanualment 8,7 punts percentuals la seva qualificació respecte a l'any anterior, quan ocupava el lloc 49 de 114 ciutats. Només hi ha quatre ciutats espanyoles incloses en aquest rànquing, per ordre: Madrid, en el número 24, Barcelona en el 28, Bilbao en el 83 i Saragossa en el 90. Aquest estudi l'ha realitzat Adecco Group Institute, al costat de l'escola de negocis Insead i l'empresa Google, on han presentat per setè any consecutiu a Davos l'Índex de Competitivitat pel Talent Global (GTCI), un enfocament exhaustiu orientat a la resolució dels problemes relatius a la competitivitat empresarial. Amb aquesta puntuació, Barcelona es troba en el primer grup de classificació de ciutats, molt pròxima a urbs estatunidenques com Miami, el número 27, Dallas en el 26 o Washington en el 25.

Segons aquest índex, Espanya necessita millorar aspectes com a oportunitats directives per a dones, on ocupa el lloc 118 de 132, col·laboració en els organismes, relació del salari amb la productivitat o desocupació en educació terciària o superior. Les dades més positives del nostre país corresponen a matriculació en educació superior, en el lloc 6 de 132 i a qualitat en els centres de gestió, en el número 10. També obté bones marques en tolerància als immigrants i comportament mediambiental, totes dues variables en la posició 12 de 132.

En l'àmbit nacional, Espanya es troba a mig camí en l'adopció de tecnologia i Intel·ligència Artificial ocupant el lloc 14 en densitat de robots però el 54 en inversió en tecnologia emergent. En la variable d'ús de la tecnologia es queda en la posició 47.

Parlem amb Javier Blasco, director d'Adecco group institute.