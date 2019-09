És Barcelona realment insegura?

La sensació d'inseguretat que hi ha a la ciutat de Barcelona hi ha transcendit arreu del món. Per valorar aquesta situació hem parlat amb Daniel Limones, degà del Col·legi de criminòlegs de Catalunya i ens ha deixat unes reflexions interessants. Primer de tot, admet el problema de seguretat, però assegura que no ha arribat a cronificar-se i que no ho farà perquè les autoritats s'han posat a treballar en el tema. A més, destaca que fins al 2018 la ciutat hi ha travessat una situació 'massa bona' i que els nivells de criminalitat de 2012 i 2013, eren pitjors que els actuals.