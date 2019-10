Barcelona acull la 6è edició de l'Aplec d'agricultura urbana

Del 14 al 20 d'octubre Barcelona acollirà la celebració de l'Aplec d'agricultura urbana, trobada anual per a la divulgació del coneixement i els beneficis de l'agricultura a la ciutat, i que aquest any arriba a la 6a edició. L'agricultura urbana és una tendència creixent a la ciutat, i així ho demostren el total de 464 horts a diferents que hi ha actualment a Barcelona. Parlem amb Josep Maria Vallès, director de l'Aplec i de la cooperativa Tarpuna.