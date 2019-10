El banc de terres del parc rural de Montserrat lluitar contra la despoblació i l'abandono de terres

El Parc Rural del Montserrat, presenta el Banc de terres, un projecte per recuperar i valorar terrenys agrícoles que estan en desús o abandonats per posar-los novament en activitat i facilitar el seu accés a nous productors. La finalitat d'aquest, és posar en contacte els propietaris de terres i persones que busquen terres per conrear i donar-los un suport tècnic i jurídic que millor s'adapti a les necessitats de les dues parts. Parlem amb Pere Navarro, tècnic del ban d terres del projecte BCNSmart rural de la DIBA.