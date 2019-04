El Baix Llobregat celebra la quarta edició del seu 'SuperMes'

Cada vegada més empreses del sector turístic s'estan sumant al projecte per donar més notorietat a la comarca.

Tiempo de lectura: 1



En Juan Pedro Perez, conseller de Turisme del Baix Llobregat per parlar de la quarta edició del 'SuperMes' del Baix Llobregat, amb l'objectiu de promocionar la comarca del Baix Llobregat. Com a premissa en l'àmbit turístic, el Llobregat ens dóna: un relat comú que acompanya el Riu Llobregat, paisatges molt diversos uns dels altres, una xarxa de restauració i producció agrícola excel·lent, a més de tenir una oferta cultural molt rica.

La pàgina web 'SuperMes', mostra totes les propostes i activitats que existeixen en la comarca, des d'ofertes per tota la família fins de culturals.