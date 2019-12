Badalona serà la primera ciutat catalana que mostrarà la seva Via Augusta

Badalona serà pionera en l'exhibició del tram de la seva Via Augusta, cosa que no ha estat exhibit mai fins aquest moment. S'espera que en un curt període de temps es pugui ja incorpora aquest espai a la visita pública com un nou espai museïtzat a la ciutat Romana Baetulo. La Badalona Romana s'ha evidenciat que és molt més gran del que ens pensàvem i això ho hem comprovat, ja que al llarg dels darrers anys diferents excavacions arqueològiques han anat aportant evidències que Baetulo, fundada al segle I aC, era més gran, més rica i més poderosa del que ens hauríem imaginat. La darrera troballa s'ha fet a l'actual barri de Coll i Pujol, i es tracta del primer tram que es localitza a la ciutat de la Via Augusta, d'uns 40 metres de llarg que travessava la ciutat i té un ample de 5,5 metres, i s'incorporarà als espais arqueològics de la ciutat romana de Baetulo.

La intervenció arqueològica que ha permès la troballa de la via i d'algunes construccions datades entre el segle I a. C. i el VI ha estat assumida per BeCorp, propietària del solar.

Un tram de la via es conservarà a causa de la seva importància per a la comprensió del territori i de l'evolució històrica de la ciutat de Baetulo, així com pel seu valor patrimonial en relació amb la romanització de Catalunya, i també l'edifici del segle V-VI. La promotora s'encarregarà d'integrar aquest conjunt al nou edifici de pisos i el cedirà a l'Ajuntament perquè en un futur pugui formar part dels espais visitables del Museu.

Parlem amb Clara Forn, arqueòleg del museu de Badalona

