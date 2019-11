Avui s'han encès les llums de Nadal a Barcelona

L'encesa dona la benvinguda a l'època nadalenca i per tant, la campanya de Nadal. Aquesta crea una màgia i un ambient on anima a la gent a passejar pels carrers i entrar a les botigues a comprar. Principalment s'il·luminen els carrers més importants i transitats, on trobem més comerços. Parlem amb Jordi Vilaprinyó, president de l'agrupament de botigues i comerciants de Barcelona.