Avui comença al Poble Nou, la Llum BCN, el festival d'arts lumíniques

El 14, 15 i 16 de febrer, quan es fa de nit, el festival Llum BCN, que arriba a la seva 9a edició, transforma el barri del Poblenou de Barcelona en un laboratori de recerca al servei d’artistes d’arreu del món, un gran museu a l’espai públic d’accés lliure, un esdeveniment únic a la ciutat. Una oportunitat per interactuar amb les superfícies i les diferents capes existents a l’espai urbà, on creadors que utilitzen la llum, el moviment, la realitat virtual o la intel·ligència artificial, exploraran noves formes i significats per a l’espai públic i eixamplaran els límits de les nostres percepcions. Una oportunitat per desafiar els nostres sentits en una experiència sensorial d’alta intensitat i un experiment col·lectiu que cerca nous models de participació i convivència. Llum BCN estrena una nova aplicació per dispositius mòbils amb tota la informació del festival, geolocalització i espais participatius per als visitants. El festival incorpora l’espai Àgora, on per primera vegada es podran compartir xerrades i conferències, i el Hackaton, un espai de participació per a la creació . 23 artistes participen en Llum BCN 2020 i s’uneixen 17 escoles d’art, disseny, il·luminació i arquitectura de Barcelona, en un gran esdeveniment que desafia les convencions i reivindica que la llum, la tecnologia digital o la imatge en moviment poden formar part del paisatge urbà de la ciutat sense estar al servei de la seva comercialització. El festival està comissariat per Maria Güell Ordis, dissenyadora d’il·luminació, fundadora de l’estudi La Invisible, codirectora i docent del Màster “Projectar la llum” de la Fundació UPC i del Postgrau Lighting Design a Ciutat de Mèxic, i professora a l'Escola de disseny Elisava de Barcelona.

Parlem amb Maria Güell, comissaria del festival Llum BCN.