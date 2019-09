Augmenten un 12% els delictes sexuals els primer semestre

Segons les dades publicades pel Ministeri de l'Interior, els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual han augmentat un 11,8% en els primers sis mesos de l'any. Per a Marian Martínez, Criminòloga, Psicòloga i Professora associada de Criminologia de la Universitat de Barcelona el matís radica en si hi ha un augment de delictes o bé de denúncies. "A la delinqüència hi ha una xifra negra que és desconeguda i segons estudis, aquesta xifra negra en delictes sexuals està entre el 6 i el 20%". "El fenomen no és tan espectacular. Espanya no és un país violent, afortunadament, per això quan succeeix un fet violent genera alarma, perquè no estem acostumats. No som els pitjors d'Europa".