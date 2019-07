Augmenta la pressió a Ada Colau pel 'top manta'

La paciència de la Plataforma d'Afectats pel 'Top Manta' s'està esgotant a causa de la manca de respostes i d'acció per part de les administracions públiques i més concretament, per part de l'ajuntament. Aquesta plataforma ha enviat una carta a l'alcaldessa Ada Colau exigint mesures urgents per tal d'aplicar les ordenances municipals. Parlem amb Fermí Villar, Portaveu de la Plataforma d'Afectats pel 'Top Manta'.