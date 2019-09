Augmenta en un 22% el nombre de persones sense llar que no saben on trobar ajuda

Fins a 1468 persones hanarribat a la Fundació Arrels entre l'1 de juliol del 2018 i el 30 de juny d'enguany per preguntar on poden anar a dutxar-se i canviar-se de roba i com accedir a un allotjament i a serveis socials, entre altres. Es tracta de persones que fa poc que viuen al carrer, que fa temps que estan en aquesta situació però segueixen sense trobar resposta o que estan a punt de perdre casa seva. Aquesta xifra significa un 21,7% més que els dotze mesos anteriors. Parlem amb el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets.