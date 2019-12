Associacions de pagesos protesten contra els baixos preus de la fruita

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) i Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR), organitzacions agràries pertanyents a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), han protagonitzat un acte de protesta per denunciar els baixos preus de la fruita dolça percebuts pels productors des de fa molts anys. Sota el lema “Els de la fruita no disfruten” les entitats agràries de Catalunya, Aragó i La Rioja, volen posar de manifest que fa anys que pateixen greus problemes que han perjudicat seriosament la seva rendibilitat, a causa de la profunda crisi de preus i mercat; l’increment dels costos de producció; l’apertura a competidors de tercers països i la saturació del mercat europeu. Les polítiques han de definir-se en benefici dels treballadors i treballadores del camp que viuen de la seva activitat, i no per a afavorir a les grans empreses i al sector comercial, més encara en el context de canvi climàtic. La regulació i ordenació dels mercats també és bàsica. Els productors exigeixen actuar contra l'especulació en la cadena per poder viure del valor dels seus productes i no quedant en mans dels interessos de la distribució comercial europea. Els agricultors estan suportant una pressió sostinguda en el si d'una cadena alimentària desequilibrada.

En diverses ocasions, s'ha demostrat la necessitat de disposar d'un sistema per a fer front a les crisis greus de mercat i no haver d'actuar de manera improvisada i tardana. Per tant, és absolutament indispensable desenvolupar un sistema de gestió per fer front a crisis greus, que sigui àgil, universal i accessible per a tots els productors, amb finançament 100% públic i que s'activi de manera automàtica en aquestes situacions.

Parlem amb David Borda, cap sectorial de fruita dolça de JARC.