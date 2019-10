Arriba el jutge artificial: imparcial, eficient i ràpid

A Estònia hi ha diferents ministeris que han introduït la intel·ligència artificial (IA) i l'aprenentatge automàtic per racionalitzar els serveis als ciutadans. De moment ja són més d'una desena els llocs de treball en què un algoritme ha substituït els funcionaris. No només treballen per automatitzar certs processos, estan en procés a dissenyar un "robot jutge". Parlem amb David Martínez, professor de dret a la UOC.