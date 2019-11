Arriba la fira de l'Avet a Espinelves

Una de les fires de Nadal més originals de Catalunya arriba el pròxim 30 de novembre. Se celebra a Espinelves, un municipi de Girona molt acollidor on tracten als visitants com si es tractés d'un veí més. Podem proveir-nos de l'avet de Nadal, especialment de les varietats més conreades a la zona. També trobarem parades d'artesania i d'alimentació de qualitat i també s'hi pot gaudir de les diferents exposicions i dels espectacles que diàriament hi tenen lloc.