Arriba la fashion espai

La Fashion Espai torna un any més a l'espai Gironès del 9 al 19 d'octubre. És una gran aposta per la moda com a cultura i per donar per oportunitats als joves que vulguin obrir-se camí en aquest sector. "La moda és cultura i el nostre centre es transformarà durant deu dies en un espai on es donaran a conèixer les darreres tendències i amb un gran nombre d'activitats obertes a la població", ens comenta en Pau Jordà, gerent de l'espai gironès.