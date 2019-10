Arriba la campanya solidària de donació de cabell

L'organització "Mechones Solidarios y Trweatwell" han organitzat una campanya solidària de donació de cabell que comença el pròxim 4 de novembre. Han aconseguit reclutar a 200 perruqueries entre Madrid i Barcelona perquè la donació sigui molt més senzilla. Les dades que ens han proporcionat mostren que el 74% de la població li dóna molta importància al cabell dintre de la seva imatge personal i que un 92% mai ha donat cabell. La gran majoria de persones que han donat cabell és perquè el tema és proper amb casos de persones que han patit algun tipus de malaltia i han necessitat perruca, i la gent que no ha donat, una gran part és per desconeixement i l'altre és per falta la llargada. Parlem amb Alba Duràn, responsable de comunicació de Treatwell.