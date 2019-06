Arrencada massiva de desenes d'oliveres monumentals i mil·lenàries per la seva venda al municipi d'Ulldecona

Encara que aquests arbres mil·lenaris arriben a ser únics, a Catalunya no reben cap protecció per part de les administracions

El Xavier Giménez, president del grup ecologista GEPEC, ens ve a parlar sobre les oliveres mil·lenàries que estan previstes per espoliar, i denuncien l'arrancada massiva d'oliveres al municipi de tarragonès d'Ulldecona. Els motius principals per voler arrencar aquests arbres són, la venda del mateix arbre per decorar jardins privats o espais públics a països del nord d'Europa on aquests arbres sí que estan protegits, la venda de la seva fusta per realitzar artesania d'olivera o directament el tall de la fusta amb la finalitat de cremar-la.