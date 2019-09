Arrenca fluixa la temporada de bolets 2019

Les calorades, la manca de pluges i humitat són els principals ingredients perquè la temporada de bolets que arrenca aquesta tardor no ho faci de la millor manera, Tot just fa un any, la temporada va començar de manera espectacular, tot i que amb el temps es va deteriorar. Molta gent de les terres de Girona, sobretot del sector turístic, es veuen afectats per aquesta davallada i resten a l'expectativa de pluges i temperatures més estables que puguin redreçar la situació. Ens explica com està la situació Laia Ribas, vicepresidenta de l'Associació Catalana de Micologia.