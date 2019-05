Arrels Fundació presenta la guia 'Viure al Carrer a Barcelona'

Tiempo de lectura: 1



El director de la Fundació Arrels, Ferran Bosquets ens explica en què consisteix la guia 'Viure al carrer a Barcelona', guia molt útil per la gent que s'ha vist obligada a viure al carrer. Aquesta guia recull 70 recursos amb informació de molta utilitat com ara: on dutxar-se, dormi, menjar, o que fer en cas de sofrir una agressió; en aquesta guia han participat persones que han viscut o viuen al carrer, donant a conèixer les seves vivències com a un recurs més.