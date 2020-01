Aquesta tarda entra a Catalunya la part més activa de la borrasca Glòria

Hi ha una alerta per un temporal dur amb nevades a cotes baixes, pluja abundant, vendaval i onades de set metres en aquests dies d'hivern.

La cota de neu es pot situar dilluns al matí entre els 100 i els 300 metres a l'interior de Girona i nord de Barcelona

L'arribada d'un temporal dur portarà nevades a cotes baixes, pluges molt abundants, superiors als 150 litres en diversos punts de Catalunya, vendaval i onades de fins a set metres, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). La borrasca ja es començarà a fer notar aquest diumenge amb una primera tongada de vents forts de 80 km/h a la meitat est, onades de 2,5 metres i nevades que poden deixar uns 10 centímetres per sobre dels 900 metres a l'extrem sud, a la zona dels Ports. Serà dilluns quan el temporal es reforçarà i es preveu molt intens amb una cota de neu molt baixa durant el matí –entre els 100 i els 300 metres- a l'interior de Girona i nord de Barcelona, pluges de més 100 litres en 24 hores a les comarques del nord-est i onatge que pot superar els set metres d'altura arreu del litoral català. Al Pirineu Oriental, la nevada pot ser molt abundant i deixar prop de 2 metres de neu nova a partir dels 1.500 metres.

Protecció Civil ha activat l'alerta per ventades i preveu que a partir de demà diumenge el vent de tramuntana i gregal podrà superar els 80 km/h al Pirineu i a l'Empordà. Dilluns el vent fort s'estendrà a la resta del país fins a arribar a la plana de Lleida i al prelitoral i litoral de la demarcació de Tarragona. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. En paral·lel, Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla d'emergències per nevades i onatge. Demà diumenge la neu es concentrarà a l'extrem sud de Catalunya, amb una cota que rondarà els 700 metres i fins a 10 centímetres d'acumulació per sobre dels 900 metres.

Les borrasques d'alt impacte seran batejades i en aquest cas, rep el nom de Gloria. Es tracta d'una llista de noms per ordre alfabètic de la A a la W, que alterna noms femenins i masculins.

Parlem amb Aleix Serra, servei meteorològic de Catalunya METEOCAT.