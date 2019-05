Aquesta setmana s'estrena per primera vegada a Barcelona el musical 'Soy de Cuba'

Tiempo de lectura: 1



Dos dels protagonistes del musical 'Soy de Cuba', Dieser Serrano i Yanetsy Ayala, ens comenten com és estar per primera vegada actuant a Barcelona, encara que l'obra ja ha passat per altres sales de teatre a reu del món.

L'estrena per l'equip ha sigut molt satisfactori; es va estrenar ahir dia 2 de maig, i les actuacions seguiran fins al diumenge 5 de maig a La Sala Barts de Barcelona.