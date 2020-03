el Tibidabo estrena temporada amb una nova atracció de llits elàstics per a famílies

El Tibidabo estrena temporada aquest dissabte amb noves activitats didàctiques sobre robòtica i una nova instal·lació de llits elàstics que permetrà saltar en família quan s'obri a l'estiu. Entre les diferents novetats de la temporada 2020 també destaca un espectacle de l'artista Pep Bou, que oferirà una funció sensorial combinant bombolles de sabó amb llum i música. Bou actuarà els caps de setmana d'abril i en dies d'obertura especials de Setmana Santa. D'altra banda, el parc també oferirà noves visites guiades i estrenarà una app mòbil que permetrà consultar a temps real els minuts d'espera de les atraccions i oferirà informació sobre l'agenda d'activitats i ofertes.

A més, està previst que a finals d'any es pugui inaugurar la Cuca de Llum, el nou funicular que s'integrarà al parc com una atracció més.

Llits elàstics

Una de les novetats de la temporada serà el 'jumping' en família, amb una instal·lació de 10 nous llits elàstics tematitzats dirigits al públic familiar. Actualment els llits que hi ha al parc només són per a infants però amb l'ampliació hi haurà llits preparats també per a adults.

La instal·lació, amb data prevista d'obertura a l'estiu, anirà al lloc de l'antic Hurakan.

També a partir de l'estiu es podran fer noves visites històriques guiades de la mà d'un expert per conèixer la història, curiositats i anècdotes del parc durant un recorregut d'uns 40 minuts. A més, a l'estiu es crearà una oficina d'atenció al client a la plaça Kennedy.

Activitats

A banda de la participació del mim Pep Bou, una de les principals novetats, els clàssics espectacles de Gerónimo Stilton i l'Estiu Làser s'adaptaran per aquesta temporada incorporant un missatge de conscienciació i crida al respecte al Planeta.

Al seu torn, l'Interactibi estrenarà la pel·lícula "Carnival" i el cinema 4D Dibidabo estrenarà "Viatge a la lluna" i "Les aventures d'en Max", mentre que el Marionetàrium presentarà el nou espectacle "Samfònia de marionetes".

Nou funicular

Després de la retirada dels antics vehicles del vell funicular del setembre del 2019, segueixen les obres de la nova Cuca de Llum, que s'inaugurarà a finals del 2020 i s'integrarà al parc com una experiència més.

El disseny, totalment renovat i personalitzat, "millorarà substancialment l'experiència de l'usuari".

Durant les obres hi haurà tres serveis d'autobús llançadora fins al parc; un des de plaça Catalunya, un altre des de l'aparcament B:SM Sant Genís i un altre des de la plaça Kennedy.

Visitants

Durant el 2019 el Parc d'Atraccions Tibidabo va registrar 718.326 visitants, la xifra més baixa des del 2015. La mitjana de visitants al dia és de 4.726.