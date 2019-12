Aquest cap de setmana se celebra la 46a fira avícola de raça Prat, amb productes km 0

Ja és aquí la Fira Avícola del Prat, on podràs tastar els millors productes de la terra reconeguts i de qualitat, com són el pollastre Pota Blava i la Carxofa Prat. I si t'agraden, també podràs comprar-ne per cuinar-los a casa. El Pota Blava té unes propietats culinàries úniques i un sabor i intens. A la fira, també podràs descobrir com es cria: de manera tradicional, a l'aire lliure i amb una alimentació natural. Tot això, en l'entorn de l'emblemàtica Granja de La Ricarda, amb un ampli espai de prop de 19.000 m2 per a expositors de tota mena. Hi trobareu des de tradicionals productes agrícoles fins a restauradors, comerciants o emprenedors i emprenedores. A més, en el mateix espai, podràs gaudir d'activitats infantils i familiars o descobrir a què es dediquen les entitats i associacions del Prat o el valor que aporta l'economia social i cooperativa al territori. Els pròxims 13, 14 i 15 de desembre al recinte de la Granja de La Ricarda, El Prat de Llobregat de 9 a 21 h.

Trobaràs productes Km 0 de màxima qualitat, des de l’exclusiu pollastre Pota Blava, que només es cria a les granges del Prat, fins a la carxofa i d’altres verdures del Parc Agrari del Baix Llobregat. Podràs accedir a una àmplia oferta de productes avícoles, agrícoles, ramaders... de gran qualitat i artesanals. Entraràs amb contacte amb productors i professionals del sector de la producció, restauració, economia local i entitats. Som una de les fires avícoles de referència a Catalunya. Podràs combinar la millor gastronomia amb un ampli ventall d’activitats culturals i de lleure per gaudir amb família o amics.

Parlem amb Viçens Tirado, director tècnic de la fira.