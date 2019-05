Aprendre a optimitzar el teu temps mentre t'ho passes bé

Tiempo de lectura: 1



Los Sindrome, Victor i Praxedes els pallassos creadors de l'espectacle "Justo a tiempo", en aquest espectacle, ens donaran pautes per poder gestionar millor les hores lliures durant tot el dia. En l'espectacle, ens ensenyen a optimitzar el temps omitint activitats com ara, veure la televisió o estar pendents amb les xarxes socials.

L'humor d'aquest duo de pallassos han anat evolucionant des d'un punt de vista més ingenu de l'humor i criticant de raons d'interès, fins a l'actual on amb aquesta obra volen despertar inquietuds i filosofar.