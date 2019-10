19 Anys del museu de la xocolata.

Un museu de la xocolata obert al món

El Museu de la Xocolata és un equipament dinàmic impulsat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona, ubicat a l’antic convent de Sant Agustí, que presenta un recorregut pels orígens de la xocolata, la seva arribada a Europa i la seva difusió com un element situat entre el mite i la realitat, entre les propietats medicinals i el seu valor nutritiu, que relacionen tradició amb futur i que formen part del nostre imaginari col·lectiu.

El Museu de la Xocolata es troba ubicat en un edifici històric que ja va tenir una relació amb la xocolata: al segle XVIII l’exèrcit borbònic era un fanàtic consumidor d'aquest producte, i segons les ordenances, la xocolata estava present en els menús de les acadèmies militars d'aquell segle: «Para desayuno de cada cadete y oficial de compañía se dará onza y media de chocolate con un cuarterón de pan...», i quan la tropa estava de guarnició a les casernes també es prenia usualment xocolata. El cos d’alabarders, la guàrdia personal del monarca, era anomenat, amb enveja, «los chocolateros», ja que en ser un cos mimat i d’elit, prenia molta xocolata.

Des de l’època dels descobriments a partir del segle XV, la xocolata ha tingut un paper dins del teixit econòmic i social de la Ciutat Comtal. D’aquesta manera, el port de Barcelona va actuar com a punt de partida del producte per a la seva comercialització i difusió per Europa.

Tanmateix, és a la ciutat, a finals del segle XIX, on es reconeix el primer obrador que transformà la xocolata com a beguda en un producte sòlid.